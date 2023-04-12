Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 11 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», в Парламенте продолжится обсуждение ходатайства генпрокурора Армении о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата фракции «Айастан» Мгера Саакяна, будет проведено голосование.

Также будут объявлены результаты закрытого тайного голосования по выборам Защитника прав человека.

Затем Парламент продолжит обсуждение других вопросов повестки дня.

В 16:30 состоится сессия вопросов и ответов с членами правительства.