Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 11 апреля.
Как сообщает «Арменпресс», в Парламенте продолжится обсуждение ходатайства генпрокурора Армении о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата фракции «Айастан» Мгера Саакяна, будет проведено голосование.
Также будут объявлены результаты закрытого тайного голосования по выборам Защитника прав человека.
Затем Парламент продолжит обсуждение других вопросов повестки дня.
В 16:30 состоится сессия вопросов и ответов с членами правительства.