Проект решения о направлении миссии ОДКБ в Армению находится в разработке, армянская сторона пока не видит заявления ОДКБ об агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил председатель постоянной комиссии по внешним связям НС Саркис Ханданян

«В последний раз этот вопрос на высоком уровне обсуждался в марте, когда в Москве находился министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Еще раз подтверждаю, что данный проект находится в стадии разработки.

Армянская сторона настаивает на том, что проект должен зафиксировать агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, дать политическую оценку, после чего можно будет говорить о месте дислокации миссии и ее параметрах. Другими словами, в первую очередь ОДКБ, как структура, должна зафиксировать то, что произошло на суверенной территории Армении, то есть то, что была совершена агрессия против суверенной территории Армении и территория Армении была оккупирована», — заявил Ханданян.

По его словам, армянская сторона это заявление пока не видит, и лишь после него, можно будет говорить об остальном.

Министр иностранных дел А рменииАрарат Мирзоян 20 марта в Москве на совместной со своим российским коллегой пресс-конференции заявил, что проект решения об отправке миссии ОДКБ находится на столе, и работа над проектом продолжается. В то же время Ереван ожидает от своих партнеров политической оценки сентябрьской агрессии Азербайджана. Сергей Лавров в свою очередь отметил, что возможность отправки миссии сохраняется, ОДКБ абсолютно готова к этому.