Землетрясение на границе Турции и Ирана ощущалось и в Армении.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Средиземноморского сейсмологического общества, землетрясение произошло на турецко-иранской границе, в 79 километрах к юго-востоку от Еревана.

Сообщение о землетрясении распространила и Спасательная служба МВД Армении.

Согласно сообщению, землетрясение было зарегистрировано в 10.30 по Гринвичу в 7 км к северо-востоку от города Маку, на глубине 10 км. Спасательная служба сообщила, что сила землетрясения составила 4,3 балла. Сила подземного толчка в зоне эпицентральной составила 5-6 баллов.

Землетрясение ощущалось в городе Ереване силой в 2 балла и в Араратской области силой в 3 балла.