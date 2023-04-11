7 апреля 2023 год в столице Грузии Тбилиси “Айпост” подписал меморандум о сотрудничестве с “Почтой Грузии”.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное компанией “Айпост”. Меморандум предусматривает разработку новых форматов сотрудничества и реализацию новых программ:
- Улучшение условий почтовых отправлений из Республики Грузия в Республику Армения и наоборот;
- Сокращение пограничных расходов между двумя странами, что приведет к двустороннему снижению тарифов на почтовые услуги, предоставляемые клиентам;
- Развитие электронной коммерции между двумя странами;
- Реализация совместных программ в направлении не почтовых логистических услуг.
В рамках меморандума “Айпост” получит возможность не только улучшить процесс почтового обмена с Республикой Грузия, но и реализовать новые программы с “Почтой Грузии”, которые позволят предоставлять клиентам новые, доступные и качественные услуги.
“Айпост” и “Почта Грузии” планируют проводить регулярные встречи.