Мэр Лиона Грегори Дусе, прибывший в Армению с официальным визитом, в сопровождении вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна посетил парк Лиона.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение мэрии Еревана, в котором говорится, что зона отдыха административного района Эребуни, созданная в 2011 г., является символом дружбы между Ереваном и Лионом. В знак развивающейся и укрепляющейся дружбы между двумя городами Тигран Авинян и Грегори Дусе посадили в парке Лиона деревья, символизирующие эту дружбу.

«Это дерево символизирует дружбу Лиона и Еревана. Дерево будет расти и развиваться, что является еще одним свидетельством того, что наши дружеские связи будут длительными, будут развиваться и углубляться», — сказал Грегори Дусе.

«Это символ нашей дружбы. Между Ереваном и Лионом с 1990-х годов есть хорошо налаженное сотрудничество, и слово «дружба» лучше всех описывает эти отношения. Это говорит и об армяно-французских отношениях, которые идут из глубины веков», — сказал Тигран Авинян.