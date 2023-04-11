Азербайджан продолжает необоснованную агрессию против Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, коснувшись развязанной Азербайджаном агрессии в направлении села Тех.

«Азербайджан продолжает свою неспровоцированную, необоснованную агрессию против Армении, потому что, против Азербайджана как государства-агрессора не были введены санкции, а его действия не были должным образом осуждены международным сообществом», — написал Марукян.

Напомним, что 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. В районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства. Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры.

В 19:35 МО Армении сообщило, что ситуация на передовой относительно стабилизировалась.

В результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 погибших и 6 раненых.