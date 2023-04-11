Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором видно, как военнослужащие ВС Азербайджана подъезжают к выполняющим инженерные работы военнослужащим ВС Республики Армения, после чего открывают огонь в направлении военнослужащих Вооруженных Сил Республики Армения.

Напомним, что 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. В районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства. Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры.

В 19:35 МО Армении сообщило, что ситуация на передовой относительно стабилизировалась.