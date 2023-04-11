Обстрелы 11 апреля в общине Тех Сюникской области Армении, в том числе из минометов, в результате которых есть убитые и раненые военнослужащие, были произведены из незаконно размещенных в последнее время азербайджанских позиций.

Как сообщает Арменпресс, такую ​​оценку на своей странице в Facebook опубликовал руководитель фонда “Татоян” Арман Татоян.

“Азербайджанские преступные выстрелы в районе общины Варденис Гегаркуникской области ведутся с позиций, подвергшихся вторжению. Здесь также приостановлена ​​работа Сотского рудника, а персонал эвакуирован.

Это четкая политика азербайджанских властей: незаконно дислоцируются на территории Армении или вблизи армянских населенных пунктов и на дорогах, а затем совершают преступления против мирного населения и военнослужащих (перестрелки, кражи и т.д.), люди не могут зарабатывать на жизнь своей семьи. Наши Вооруженные Силы, пограничники и сотрудники полиции защищают гражданское население от азербайджанских преступных действий.

Незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил само по себе является нарушением права людей на жизнь и подрывом безопасности в условиях армянофобской политики и преступной безнаказанности азербайджанского правительства.

Имеются и сохраняются все основания для вывода азербайджанских вооруженных формирований и создания зоны безопасности для защиты гражданского населения.

Осуществляем сбор, анализ и обобщение фактов с целью установления достоверных доказательств необходимых процессов для представления их международным структурам”, — говорится в сообщении.