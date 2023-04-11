По состоянию на 21:30 ситуация на передовой относительно стабильная. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

В случае любого изменения ситуации министерство обороны выступит с заявлением.

Напомним, что 11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. В районе 17:30 в том же направлении подразделения ВС Азербайджана использовали миномётные средства. Подразделения ВС Армении предпринимают необходимые оборонительные меры.

В 19:35 МО Армении сообщило, что ситуация на передовой относительно стабилизировалась.

В результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 погибших и 6 раненых.