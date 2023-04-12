Азербайджан провокацией в селе Тех совершил очередное посягательство на территориальную целостность Армении, продолжив серию своих нападений.

Как передает «Арменпресс», это заявление сделал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Провокация, совершенная Азербайджаном, является очередным посягательством на территориальную целостность Республики Армения. Эта политика Азербайджана не нова. Это продолжение атак, совершенных против Республики Армения в мае и ноябре 2021 года, в сентябре 2022 года, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Армении», — написал Марукян в Twitter.

Он разместил и видеоматериал, опубликованный Министерством обороны РА, на котором видно, как азербайджанские военнослужащие приближаются к военнослужащим Вооруженных сил РА, выполнявшим инженерные работы, и открывают огонь в их сторону.

В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 4 погибших и 6 раненых.