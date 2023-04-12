Заместитель министра обороны Арман Саркисян не исключил, что Азербайджан может инициировать новые провокации.

Как сообщает «Арменпресс», Саркисян заявил об этом на брифинге с журналистами.

«Информация, связанная со вчерашним инцидентом, полностью опубликована. На данный момент ситуация спокойная», — сообщил Арман Саркисян.

На вопрос, может ли Азербайджан инициировать новые провокации, Саркисян ответил:

«Конечно, ничего нельзя исключать, но на данный момент, прошу принимать к сведению информацию, предоставляемую Министерством обороны».