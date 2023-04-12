11 апреля в МИД Армении прошли консультации между Министерствами иностранных дел Армении и России по вопросам взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничества сторон с Ираном, а также сотрудничества на многосторонних площадках Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Арменпресс» об этом сообщили в МИД Армении.

Армянскую сторону представляли заместители министров иностранных дел РА Мнацакан Сафарян и Ваан Костанян, российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся деятельности в указанных регионах, а также сотрудничества в профильных региональных структурах.

Стороны подчеркнули важность обсуждения позиций по ключевым темам международных отношений, одновременно зафиксировав двустороннюю готовность к продолжению полезного обмена мыслями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, последовавшей после консультаций, была отмечена важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности на Южном Кавказе. В этом контексте была подчеркнута актуальность должного реагирования и эффективных шагов со стороны союзников и партнеров, заинтересованных в региональной стабильности.