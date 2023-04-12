Произошедшее в селе Тех еще раз подтверждает необходимость обоюдной сдержанности и неукоснительного соблюдения Трехсторонних договоренностей. Представители Вооруженных сил России и Пограничной службы ФСБ приняли меры для деэскалации ситуации.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«11 апреля на линии соприкосновения в районе села Тех произошел вооруженный инцидент. К сожалению, по имеющейся информации, есть жертвы и пострадавшие. Представители Вооруженных сил России и Пограничной службы ФСБ, находившиеся в этом районе, незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами Армении и Азербайджана и приняли меры по деэскалации», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула необходимость соблюдения Трехсторонних договоренностей.

«Случившееся еще раз подтверждает необходимость обоюдной сдержанности Баку и Еревана и безоговорочного соблюдения Трехсторонних комплексных договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», — подчеркнула дипломат.

11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих ВС Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов дислокации подошла к военнослужащим ВС РА, далее спровоцировала их, открыла в направлении военнослужащих и позиций ВС Армении огонь из огнестрельного оружия, затем и из оружия разного калибра. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 4 погибших и 6 раненых. По состоянию на 08:00 12 апреля ситуация на передовой остается относительно стабильной.