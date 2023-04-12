Вопросы урегулирования кризисных ситуаций были проработаны в ходе совместной деловой игры в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Арменпресс, об этом сообщил генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«В ходе совместной деловой игры проработан алгоритм работы постоянно действующих рабочих органов ОДКБ и оперативных групп государств — членов организации при подготовке предложений по урегулированию кризисных ситуаций. Мы получили дополнительный опыт по кризисному реагированию, по подготовке миротворческой операции на территории государства — члена организации», — сказал Тасмагамбетов, слова которого приводятся в распространенном в среду сообщении пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича.

По мнению генсекретаря, этот опыт будет использован «в работе по оптимизации системы кризисного реагирования ОДКБ». Кроме того, Тасмагамбетов отметил, что обстановка, созданная для проведения совместной деловой игры, учитывала современные вызовы и угрозы и позволила обучаемым качественно отработать задачи.

Как указал в свою очередь Щегрикович, в Москве, на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, были развернуты функциональные группы, в состав которых вошли представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. «В работе приняли участие члены Постоянного совета ОДКБ. Оперативные группы государств — членов организации участвовали в совместной деловой игре в режиме видеоконференции», — добавил он.

В ОДКБ указали, что на первом этапе деловой игры участники тренировки выработали предложения по первоочередным политико-дипломатическим мерам для урегулирования кризисной ситуации, а также подготовили проекты соответствующих решений для рассмотрения и принятия их исполнительными органами организации и Советом коллективной безопасности ОДКБ.

«Второй этап был посвящен подготовке предложений органам ОДКБ по постконфликтному урегулированию и проведению миротворческой операции на территории государства, где сложилась кризисная ситуация, — отметил Щегрикович. — Особое внимание уделялось формированию группировки коллективных миротворческих сил и их слаживанию согласно мандату Совета коллективной безопасности ОДКБ».