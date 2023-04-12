Российская сторона удовлетворена тем, что Армения сохраняет заинтересованность в приеме миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, приводя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Могу также добавить, как только армянские коллеги будут готовы, можно будет вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии ОДКБ», — сказала дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста о сроках развертывания такой миссии, Захарова отметила, что этот вопрос следует адресовать Еревану, поскольку миссия «должна быть развернута или может быть развернута в Армении».