Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ситуация, сложившаяся в районе села Тех с 30 марта, вместе с вводом в этот район армянских и азербайджанских пограничников, нуждается в детальном расследовании. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 13 апреля.

«Что касается ситуации на участке села Тех с 30 марта, то считаю, что ситуация требует детального изучения, в том числе оценки наших действий с точки зрения действий по охране рассматриваемого участка государственной границы с самого начала», — сказал премьер-министр.

30 марта при размещении армянских и азербайджанских пограничников на участке Тех-Корнидзор были выявлены разночтения карт. Согласно сообщению Службы национальной безопасности Армении, в некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и проведению инженерных работ. По подсчетам армянской стороны, таких точек пять, там азербайджанская сторона перешла границу на 100 — 300 метров. Было решено, что ситуацию исправят картографы обеих сторон. Однако 11 апреля Азербайджан осуществил агрессию в районе села Тех, в результате которой погибли 4 военнослужащих ВС РА.