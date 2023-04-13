В Ереван с рабочим визитом прибыл Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

«Арменпресс» передает об этом со ссылкой на сообщение МИД Армении.

В сообщении отмечается, что в данный момент проходит приватный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Буяра Османи, после которого состоится встреча в расширенном составе.

Ранее «Арменпресс» сообщал, что 12-13 апреля в Армении с рабочим визитом будет находиться Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. В рамках визита Действующий председатель ОБСЕ также проведет встречи с президентом Республики Армения, премьер-министром Республики Армения и с другими официальными лицами.