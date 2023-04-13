Армения по-прежнему привержена и ведет политику урегулирования нагорно-карабахского вопроса и армяно-азербайджанских отношений путем переговоров.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 13 апреля.

«Несмотря на все трудности, мы привержены и ведем политику урегулирования всех региональных вопросов, нагорно-карабахской проблемы и армяно-азербайджанских отношений путем переговоров.

Мы также готовы к возобновлению региональных и экономических и транспортных коммуникаций на основе принципов, о которых мы упоминали ранее. Готовы к делимитации на основе договоренностей в Праге и Сочи», — сказал Пашинян.