Армения приветствует заявление Евросоюза о соблюдении границы 1991 года с Азербайджаном и готова пойти на решение по отводу вооруженных сил на безопасное расстояние от этой границы, как это предлагает Евросоюз.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства РА 13 апреля.

«С точки зрения политической оценки приграничной ситуации, я думаю, очень важно сообщение, распространенное накануне Европейским союзом, где подчеркивается линия границы 1991 года. Речь идет об административной границе между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, которая была преобразована в государственную границу 21 декабря 1991 года Алматинской декларацией. Эту линию границы необходимо соблюдать, это было зафиксировано в заявлении ЕС. В нем подчеркивается отход Вооруженных сил обеих сторон от этой границы на безопасное расстояние, как надежная гарантия стабильности ситуации. Армения готова принять такую ​​меру по всей линии армяно-азербайджанской границы 1991 года. Мы выражаем нашу готовность в этом плане начиная с 2021 года. Такие действия вытекают из логики пражского Четырехстороннего и сочинского Трехстороннего соглашений», — заметил Пашинян.

По словам премьер-министра, такому решению мешает деструктивный подход Азербайджана. Азербайджан систематически демонстрирует свою практику невыполнения договоренностей, достигнутых на международных площадках. «То же касается освобождения пленных, соблюдения режима прекращения огня и неприменения силы или угрозы силой, о чем была достигнута письменная договоренность в Сочи, и то же касается незаконного перекрытия Лачинского коридора», — сказал премьер-министр РА.