12 апреля в Госдепартаменте США состоялась встреча вице-премьера Мгера Григоряна с заместителем госсекретаря США по международному сотрудничеству в сфере контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности Тоддом Робинсоном.

«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате вице-премьера Мгера Григоряна.

Собеседники обменялись мнениями о проводимых в Армении демократических реформах, в частности, в сфере полиции и судебной системы. Стороны отметили высокий уровень армяно-американского сотрудничества в указанных сферах.