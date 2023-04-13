Армянские гимнасты удачно стартовали на чемпионате Европы в Турции. Трое из пяти посланцев нашей страны вышли в финальный этап соревнований и продолжат борьбу за медали.

Особенно преуспел действующий чемпион мира по опорным прыжкам, победитель европейского первенства 2021 года в упражнении на коне, золотой медалист Европейских игр и бронзовый призер прошлой Олимпиады Артур Давтян, которому предстоит оспорить награды в трех дисциплинах. А в финале упражнения на кольцах нашу страну представят сразу двое спортсменов — Ваагн Давтян и Артур Аветисян. Наставник мужской сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян удовлетворен таким результатом, хотя в беседе с нашим корреспондентом не скрыл, что ожидал несколько большего. А еще он рассказал о признаках психологического давления на армянскую делегацию, которую в начале чемпионата предприняла принимающая сторона.

— Предлагаю начать наше интервью с анализа выступлений Артура Давтяна, вышедшего в финал многоборья, а также упражнения на коне и опорного прыжка.

— Он просто молодец. Иной оценки просто не может быть. Артур блестяще проявил себя, удивив даже меня. Признаться, не ожидал от него столь успешного выступления в многоборье. Четвертое место в квалификации — просто великолепный результат для нас, заставивший меня скорректировать первоначальный план участия. Перед ним была поставлена следующая задача: оказаться среди 24 финалистов многоборья, чтобы обеспечить участие в осеннем чемпионате мира именно в многоборье, ну и, конечно, завоевать медаль в опорных прыжках. Но я никак не ожидал, что в многоборье Давтян заберется столь высоко. А парень просто взял и перевыполнил план, оказавшись также среди финалистов упражнения на коне.

— Что же тут неожиданного: он, ведь, чемпион Европы в упражнении на коне. Что именно заставило Вас пересмотреть планы?

— Сюрпризом стал успех в многоборье, а не в упражнении на коне. Я уже упомянул о цели выступления Артура в многоборье. А план был следующим: он должен был с любого места пробиться в финал многоборья и этим ограничиться, чтобы сконцентрироваться на выступлении в опорных прыжках. Мы договорились, что в самом финале многоборья он не продолжит выступление. Но теперь, когда Артур реально претендует на медаль в многоборье, было бы крайне неразумно отказываться от участия в финале. Более того, сейчас обсуждаем возможность участия в финале с более усложненной программой.

— Почему так важно участие в чемпионате мира именно по программе многоборья?

— Так легче завоевать олимпийскую путевку. Многоборье включает 6 упражнений, неудачу в одном из которых можно компенсировать успешным выступлением в другом. А при выступлении только в отдельном упражнении у гимнаста имеется всего один шанс, и любая ошибка может обойтись очень дорого. На этом первенстве Артур справился со своей основной задачей.

Скорее всего, право участия в чемпионате мира по программе многоборья получит и Гагик Хачикян, занявший здесь 36 место в многоборье. Тут все прояснится после подведения итогов европейского первенства.

— Артур, набрав 15,066 очков, с первого места пробился в финал опорных прыжков. Это, если не ошибаюсь, его лучший результат: на победном для себя чемпионате мира прошло года Артур завершил выступление с 15,050 очками. Означает ли это, что Давтян стал еще сильнее в своем коронном упражнении?

— Мы особо не усложняли программу, но на этот раз Артур просто безукоризненно выполнил прыжок. Не случайно, что многие специалисты из других стран искренне поздравляли нас, отмечая, что Давтян по праву лучший в мире, и не только потому, что является действующим чемпионом планеты, но и по уровню мастерства. Теперь остается, чтобы он таким же образом выступил в финале. Для этого чрезвычайно важно правильное распределение сил. Учитывая боевой настрой Артура, думаю, мы станем свидетелями еще одной яркой победы этого незаурядного гимнаста. Что интересно: будучи чемпионом мира и Европейских игр, бронзовым призером Олимпийских игр по опорным прыжкам, он пока не побеждал на чемпионатах Европы в этой дисциплине. Становился чемпионом Европы в упражнении на коне, а в опорных прыжках — нет. Так что, сейчас у него есть отличная возможность восполнить этот пробел. А выступление в Турции является для Артура дополнительной мотивацией.

Что касается его результата в квалификации упражнения на коне, то он, конечно, скромнее. Артур выступил в пределах своих возможностей и с шестого места вышел в финал. Чего, кстати, не скажешь о Гагике Хачикяне и Арутюне Мердиняне, на которых мы также серьезно рассчитывали в этом упражнении.

— Как проявил себя Хачикян?

— В целом он выступил в пределах возможностей, но крайне неудачно проявил себя в своей коронной дисциплине — упражнении на коне. Я был бы счастлив, если бы все сложилось несколько иначе. У Гагика имеется большой потенциал, он владеет весьма сложным упражнением и вполне мог претендовать даже на звание чемпиона Европы в упражнении на коне, но необъяснимым образом потерпел неудачу. Он просто перепутал все. Почему? Затрудняюсь ответить. Думаю, и сам Гагик не сможет назвать причину. На мой взгляд, неудача обусловлена психологическим фактором, поскольку на тренировках парень не раз блестяще выполнял всю программу. Такое с ним происходит не впервые: на соревнованиях его словно подменяют.

А вот Мердинян выступал с легкой травмой руки. Думаю, после нынешнего чемпионата он должен сосредоточиться на решении этой проблемы.

— Что скажете о выступлении Ваагна Давтяна и Артура Аветисяна?

— Ваагн выступил весьма хорошо. Это было одно из лучших выступлений в его карьере, благодаря чему он со второго места вышел в финал упражнения на кольцах. Аветисян оказался на пятой позиции, потому что в конце упражнения сделал лишний шаг. Иначе он тоже получил бы высокую оценку. В остальном все было хорошо.

— Как вас приняли в Турции?

— Мы неожиданно столкнулись с некоторыми проблемы, по поводу которых я потребовал официальных объяснений от организаторов чемпионата. Так, 10 апреля, в 5:30 утра, нарушив сон наших ребят, представители антидопинговой службы провели тотальную допинг-проверку гимнастов сборной Армении. Позже я выяснил, что так бесцеремонно поступили только с нами. Я не против проведения допинг-тестов, но не таким образом и не в такое время. В связи с этим запросил разъяснения у принимающей стороны, жду ответа. К изучению обстоятельств произошедшего подключился лично председатель технического комитета международной федерации. Мои коллеги из других стран говорят, что это была психологическая атака.

Через день я вдруг заметил, что в спорткомплексе, в котором проводятся соревнования, вместо флага Армении вывешен аналогичный символ Колумбии. Правда, после моего вмешательства организаторы, извиняясь, исправили ошибку, но я склонен считать, что и эта ошибка была не случайной, так как несколько дней назад в этом же зале проходил молодежный чемпионат мира, во время которого там был вывешен армянский триколор, который по логике не нуждался в замене. Все это элементарные мелочи, которые, однако, только еще больше мотивируют нас.

— Каковы ваши ожидания от финалов?

— Я не любитель предстартовых прогнозов. Мне сложно оценить шансы Артура Давтяна в финале упражнения на коне. Он мастер опорных прыжков, хотя два года назад сумел стать чемпионом Европы по упражнению на коне. И все же, в данный момент считаю более реальной его победу в опорных прыжках, так как по их сложности и исполнительскому мастерству Артур, действительно, вне конкуренции. Думаю, в упражнении на коне его шансы на этот раз пониже. Ту же оценку могу озвучить о шансах Ваагна Давтяна и Артура Аветисяна в финале упражнения на кольцах, так как базовая сложность их упражнений невысокая. Однако, гимнастика непредсказуемый вид спорта, в котором даже небольшая ошибка может существенно изменить ситуацию.