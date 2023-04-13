В Южной Корее сегодня принято решение запретить своим гражданам выезжать в приграничные районы Армении и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Yonhap», со ссылкой на заявление МИД страны.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством иностранных дел Южной Кореи, установлен 4-й наивысший уровень предупреждения об опасности поездок. Запрет вступит в силу в субботу, 15 апреля.

Согласно «Yonhap», с августа 2020 года был объявлен 3-й уровень предупреждения об опасности поездок. Министерство приняло решение о повышении этого уровня с учетом продолжающихся в регионе вооруженных конфликтов.

Сообщается, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония также запретили своим гражданам поездки в регион.