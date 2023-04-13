В состоянии здоровья военнослужащих, раненых в результате агрессии Азербайджана в районе села Тех, наблюдается положительная динамика. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Есть положительные сдвиги, вчера стабилизировалось состояние военнослужащего, который находился в крайне тяжелом состоянии, и мы надеемся, что процесс лечения будет положительным. У остальных раненых тоже есть сдвиги в положительную сторону, я думаю, что все будет хорошо», — как сообщает «Арменпресс», сообщила Аванесян.

Министр отметила, что она посетила военнослужащих, находящихся на лечении в Ереване, и пожелала им скорейшего выздоровления.

11 апреля в результате агрессии Азербайджана в районе села Тех погибли 4 военнослужащих ВС Армении, 6 получили ранения.