Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 13 апреля принял делегацию во главе с мэром Лиона Грегори Дусе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостей, замминистра подчеркнул особые связи и эффективное сотрудничество между Ереваном и Лионом, которое занимает особое место в привилегированных армяно-французских отношениях. Паруйр Ованнисян поблагодарил за организацию на высоком уровне Четвертого форума армяно-французского децентрализованного сотрудничества в Лионе в прошлом году и за прием представителей органов территориального управления Армении.

Выразив благодарность за теплый прием делегации Лиона в Армении, Грегори Дусе подтвердил готовность к дальнейшему углублению и укреплению установленных с 1992 года отношений с Ереваном.

Стороны подчеркнули особую важность реализации совместных проектов между Ереваном и Лионом, общинами Армении и Лионской метрополией, особенно в экономической сфере.

Паруйр Ованнисян представил делегации текущие вызовы в регионе и постоянные усилия Армении по установлению мира. Коснувшись агрессивных действий Азербайджана, в том числе гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Лачинского коридора, а также провокации азербайджанской стороны вблизи села Тех 11 апреля, замминистра отметил, что позиция Азербайджана направлена ​​на полный срыв усилий по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе. В этом контексте он подчеркнул необходимость направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и подчеркнул важность выполнения решения Международного суда от 22 февраля.

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В конце встречи по инициативе французской стороны и при посредничестве МИД Армении состоялась встреча мэра Лиона с Сейраном Сагателяном, отцом незаконно удерживаемого в Азербайджане армянского военнопленного Григора Сагателяна.