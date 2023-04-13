Защитник прав человека Армении Анаит Манасян по собственной инициативе провела телефонный разговор с защитником прав человека Республики Арцах Гегамом Степаняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, г-жа Манасян подчеркнула важность обеспечения непрерывности эффективного сотрудничества с омбудсменом Арцаха, выразив готовность углублять и укреплять дальнейшее сотрудничество.

Стороны коснулись гуманитарной ситуации в Арцахе, нарушений прав человека и международного гуманитарного права в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора и обсудили возможности их устранения. Стороны договорились продолжить совместную деятельность двух структур, направленную на выявление и поиска решения непрекращающихся нарушений прав человека со стороны Азербайджана.

Г-н Степанян поздравил защитника прав человека Армении с избранием и подтвердил приверженность устойчивому сотрудничеству.

12 апреля Национальное Собрание избрало Анаит Манасян на должность защитника прав человека (омбудсмена) Республики Армения.