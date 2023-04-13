Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саргис Ханданян 13 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Приветствуя посла, Саргис Ханданян поблагодарил МИД Франции за заявление в связи с азербайджанской провокацией, которое было осуществлено 11 апреля близ села Тех.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-французского сотрудничества, а также региональных развитий.

Посол Франции поздравила Саргиса Ханданяна с избранием на пост председателя комиссии и пожелала ему плодотворной работы. Посол подчеркнула важность сотрудничества парламентариев двух стран в рамках международных структур.

Был затронут визит председателя Национального Собрания в Армению и достигнутые с председателем НС Армении договоренности о расширении сотрудничества между законодательными органами, а также о сотрудничестве между аппаратами и обмене опытом.