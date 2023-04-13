Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поднял вопрос Лачинского коридора во время своего визита в Баку 12 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Буяр Османи заявил на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Он отметил, что еще в январе его первым действием в должности председателя ОБСЕ был телефонный разговор с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном относительно Лачинского коридора. Затем в Вене было организовано заседание Постоянного совета ОБСЕ, также был приглашен министр иностранных дел РА Мирзоян для представления точки зрения армянской стороны относительно Лачинского коридора.

«Я поднял этот вопрос и ряд других гуманитарных вопросов вчера в Баку. И сегодня я подниму эти вопросы и здесь, чтобы понять, есть ли возможность наведения мостов между двумя странами. Наша цель — обеспечить постоянный мир», — сказал действующий председатель ОБСЕ.

Он подчеркнул, что они были вовлечены и останутся вовлеченными в эти процессы. Для организации важно сосредоточиться на потребностях людей на местах, особенно в гуманитарных вопросах.

С 12 декабря 2022 года и по настоящее время Азербайджан продолжает держать закрытой единственную дорогу, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины.