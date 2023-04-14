Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, согласно указам Унан Нельсонович Айрумян освобожден с должности заместителя директора Службы национальной безопасности Республики Арцах в связи с переходом на другую работу.

Ваграм Артурович Погосян освобожден с должности начальника Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах, заместителя руководителя Аппарата Президента согласно его заявлению.