14 апреля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял старшего советника по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луиса Боно.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Аппаратом Совбеза, Армен Григорян представил провокацию, осуществленную 11 апреля азербайджанскими ВС в районе села Тех, в результате которой погибли, 4 военнослужащих ВС РА, подчеркнув, что единственная цель подобных действий — свести на нет усилия, направленные на армяно-азербайджанские мирные переговоры. В этом контексте Луис Боно подчеркнул необходимость конструктивных шагов и приверженности мирному процессу во избежание дальнейшей эскалации.

Секретарь Совета безопасности подтвердил приверженность армянской стороны переговорному процессу, представив подходы Армении к урегулированию существующих проблем.