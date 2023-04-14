Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходит в Самарканде, началось с переговоров глав внешнеполитических ведомств Содружества Независимых Государств, которые открыл и. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Наша встреча открывает программу важных мероприятий, запланированных на 2023 год в рамках СНГ, который обещает быть очень насыщенным. Перед нами стоят большие задачи, объединив еще больше наши усилия, мы можем достичь намеченных целей», — сказал Саидов.

Проект заседания Совета министров иностранных дел включает 11 вопросов, которые охватывают широкий спектр сотрудничества в рамках СНГ. Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, обсудят перспективы развития многостороннего сотрудничества в формате СНГ.

В работе заседания участвует и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.