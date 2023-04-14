14 апреля в Санкт-Петербурге в рамках Совета и Пленарного заседания Межпарламентской коллегии СНГ состоялась встреча председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Национального собрания РА. Ален Симонян поздравил своего казахстанского коллегу с состоявшимися в марте парламентскими выборами.

Стороны констатировали, что сотрудничество между Арменией и Казахстаном носит дружественный характер, важным фактором которого является активный политический диалог в двустороннем и многостороннем формате. На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, была подчеркнута важность реализации совместных программ парламентариев.

Маулен Ашимбаев представил Алену Симоняну законодательные изменения, которые пройдут в их стране в ближайшее время, и будут содействовать сотрудничеству с парламентами стран СНГ.

Спикер НС РА представил напряженную ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе, создавшуюся после 44-дневной войны и продолжающуюся по сей день. Спикер рассказал о провокации, совершенной военнослужащими Азербайджана 11 апреля на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области. Он добавил, что военнослужащие ВС РА прибегли к ответным действиям и защитили суверенную территорию Республики Армения, но есть погибшие и раненые.

Спикер заключил, что Армения, тем не менее, полна решимости продвигать повестку установления мира в нашем регионе и активно работает с международными партнерами, надеясь, что и Республика Казахстан не останется в стороне в этом вопросе. Спикер НС выразил озабоченность по поводу сотрудничества Казахстана с Азербайджаном на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку в результате войны.

Стороны коснулись роли армянской общины Казахстана в укреплении армяно-казахстанских отношений. Казахстанский коллега подчеркнул активное участие армянской общины в общественно-политической жизни страны.