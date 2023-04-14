Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 14 апреля в Самарканде, Узбекистан, принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, проходившем в узком, а затем в расширенном форматах.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе заседания государства-участники СНГ обсудили ряд вопросов повестки дня, в особенности, сотрудничество в рамках организации в гуманитарной и культурной сферах, а также обменялись мнениями касательно региональных проблем. В ходе заседания был принят ряд документов, в том числе решения об объявлении города Гюмри «Спортивной столицей Сотрудничества» в 2024 г. и города Капан «Молодежной столицей СНГ» в 2026 г.

В выступлении армянской стороны было отмечено, что встреча проходит в юбилейный год 30-летия подписания Устава СНГ, и это хороший повод подтвердить приверженность государств-участников СНГ основополагающим положениям этого ключевого документа, в частности, обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, нерушимости государственных границ, признанию существующих границ и отказу от противоправных территориальных претензий, а также «решимости претворять в жизнь положения Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, протокола к этому Соглашению, а также положения Алма-Атинской Декларации».

Было подчеркнуто, что только совместными конструктивными усилиями можно достичь конкретных ощутимых результатов по повышению эффективности деятельности СНГ.

В контексте ситуации с безопасностью на Южном Кавказе армянская сторона подчеркнула, что усилия армянской стороны по стабилизации ситуации и установлению долгосрочного мира сталкиваются с непрекращающейся агрессивной риторикой и продолжающимися военными притязаниями официального Баку, одним из очередных проявлений которых стала провокация 11 апреля на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области. Было подчеркнуто, что действия Азербайджана противоречат заявлениям, принятым по итогам встреч в Праге и Сочи.

В контексте незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, продолжающейся уже 4 месяца, было подчеркнуто, что Армения ожидает от всех вовлеченных сторон действенных шагов по неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств, а также решения Международного суда ООН от 22 февраля, и восстановлению режима передвижения по Лачинскому коридору, в строгом соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

Коснувшись нарушений других положений Трехстороннего заявления, было отмечено, что, вопреки многочисленным призывам международного сообщества и авторитетных правозащитных организаций, свидетельствующий в том числе о случаях бесчеловечного обращения, Азербайджан продолжает незаконно удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, в отношении которых проведены фиктивные судебные процессы.

В заключение было отмечено, что, несмотря на все трудности, армянская сторона привержена своим обязательствам и готова приложить все усилия для достижения мира и стабильности в нашем регионе.