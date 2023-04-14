Россия надеется, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано как можно быстрее. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия делала все возможное и продолжает делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее был подписан мирный договор в рамках трехстороннего соглашения, которое в свое время было подписано тремя главами государств. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее», — сказала Матвиенко на брифинге по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

В брифинге также приняли участие председатель Милли меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова и спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.