14 апреля состоялась встреча в формате тет-а-тет министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча состоялась в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

Министры иностранных дел обменялись мнениями по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, по вопросам демаркации и безопасности границ, разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе, по нагорно-карабахскому конфликту.

Арарат Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами 11 апреля в районе села Тех Сюникской области Республики Армения, отметив, что это было очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана.

Была затронута ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, продолжающейся уже 4 месяца. Была подчеркнута необходимость прекращения блокировки Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 г.

В ходе встречи министры иностранных дел также коснулись вопросов двусторонней повестки.