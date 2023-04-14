В Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна 29 апреля состоится конференция на тему «Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии: прошлое, настоящее, будущее». Как сообщает Арменпресс, организатором мероприятие является ряд неправительственных организаций (НПО), занимающихся вопросами проживающих в настоящее время в Республике Армения и других местах беженцев, бежавших из Азербайджана, Нахичевани и Арцаха в 1988-1992 гг. и 2020 г. в результате расистских, армяноненавистнических, геноцидных действий азербайджанских властей, а также насильственно перемещенных лиц, покинувших родину в связи с военными преступлениями Баку.

«В ходе конференции будут обсуждены вопросы относительно международной политической оценки преступлений, совершенных Азербайджаном против армянских граждан страны (армянские погромы в Сумгаите, Баку, депортация, насильственное перемещение и этническая чистке армянского населения в Шаумяновском районе), а также отсутствия судебных и правовых действий и восстановления прав беженцев, включая вопросы права на возвращение.

На конференции также будут обсуждаться и затрагиваться права беженцев из Азербайджана, Арцаха и Нахичевани, их имущественные и другие потери, вопросы утерянных документов, культурного геноцида, осуществленного в указанных областях.

Неправительственные организации, обеспокоенные проблемами различных слоев беженцев, а также экзистенциальными угрозами, угрожающими беженцам в приграничной зоне Республики Армения и населению, проживающему в Арцахе, поставили перед собой цель внести свой вклад в открытое, публичное обсуждение проблем, а также организовать встречу, диалог и общение беженцев, проживающих в разных местах, на одной общей площадке для внесения согласованных предложений.

Приглашаем всех беженцев из Азербайджана, Арцаха и Нахичевани принять участие в конференции», — говорится в сообщении.