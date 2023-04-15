Бывший глава административного района Кентрон Еревана Виктор Мнацаканян примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие ереванцы, друзья и сограждане, я уверен, вы знаете, что мои мечты связаны с Ереваном. Скоро будут объявлены выборы в Совет старейшин Еревана, и я хочу, чтобы вы пожелали мне и нашей команде профессионалов успехов на предстоящих выборах», — написал он.

Бывший глава административного района Кентрон примет участие в выборах мэра Еревана.

Очередные выборы в Совет старейшин Еревана пройдут осенью 2023 года.