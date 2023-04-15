Президиум Национального Собрания Армении, руководители групп дружбы, председатели комиссий направляют многочисленные письма в зарубежные парламенты и международные парламентские организации, информируя их об очередной провокации, совершенной вооруженными силами Азербайджана в апреле 11 на суверенной территории Республики Армения.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Управления по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения, армянские парламентарии призывают своих партнеров приложить все необходимые усилия и усилить международное давление на Азербайджан, чтобы обуздать его агрессивные действия и предотвратить возможную эскалацию в нашем регионе.

Отмечается, что международные партнеры и представители структур выступили с заявлениями относительно очередной провокации Азербайджана на суверенной территории Армении.