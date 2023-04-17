Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Ааппарате Совета безопасности Армении.

Стороны высоко оценили динамику стабильного развития армяно-американских отношений, отметив, что в последнее время активизировались взаимные визиты.

Обсуждались ход реализации совместных армяно-американских программ и возможные перспективы сотрудничества в ряде областей.

Было подчеркнуто дальнейшее укрепление армяно-американского сптрудничества, в том числе в контексте обеспечения стабильности и мира в регионе.