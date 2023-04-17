В докладе о реализации плана правительства Армении представлена агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении в сентябре 2022 года, также отзыв международного сообщества на эту агрессию.

В нем говорится, что 13 сентября 2022 года вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную агрессию против суверенной территории Республики Армения с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотников. В результате агрессии с армянской стороны погибло 225 человек, в том числе 3 гражданских лица, 293 военнослужащих и 7 гражданских лиц получили ранения, 20 военнослужащих попали в плен. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской областей: общин Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тег, Гегамасар, в результате чего 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 зал мероприятий, 4 хлева были частично или полностью разрушено. Повреждено 7 объектов электросетевого хозяйства, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица.

«Обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 личных автомобиля. Вооруженные силы Азербайджана вошли на суверенную территорию Армении по нескольким направлениям. В результате агрессии против Армении в 2021 и 2022 годах Азербайджан оккупировал более 150 квадратных километров суверенной территории Армении. С 1990-х годов под азербайджанской оккупацией находятся еще 75 квадратных километров суверенной территории РА», — говорится в докладе.

Отмечается, что в связи с азербайджанской агрессией против суверенной территории Армении 13 сентября 2022 года Армения официально обратилась к России с просьбой ввести в действие положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также к Организации Договора о коллективной безопасности, в связи с агрессией 13 сентября 2022 года. В формате видеоконференции состоялось внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, решением которого 15 сентября с целью осуществления мониторинговой миссии в Армению прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. 23 ноября 2022 года в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которого армянская сторона подчеркнула отсутствие адекватного ответа от ОДКБ относительно агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Армянская сторона зафиксировала, что представленные на подписание в ходе сессии проекты «Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ» и «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» не содержат четкой политической оценки агрессии против Армении и план действий по ликвидации последствий агрессии и восстановлению территориальной целостности Армении. Кроме того, в связи с неопределенностью позиций, высказанных рядом государств-членов ОДКБ, возникла необходимость корректировки зоны ответственности ОДКБ. Без уточнения указанных вопросов РА не сочла целесообразным подписание указанных документов, в связи с чем решения не были приняты.

В докладе отмечается, что в связи с военной агрессией Азербайджана против суверенной территории Республики Армения 15 сентября под председательством Французской Республики состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. В ходе заседания государства-члены Совета Безопасности ООН зафиксировали недопустимость применения силы, подчеркнули важность соблюдения норм международного гуманитарного права, подчеркнув также факт нацеливания на гражданские инфраструктуры на территории Армении.

21-27 октября 2022 года в Армению прибыла группа оценки потребностей ОБСЕ для ознакомления с ситуацией, сложившейся в приграничных районах и населенных пунктах Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей в результате азербайджанской агрессии, начавшейся 13 сентября. В результате соглашения, достигнутого на четырехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 6 октября 2022 года в Праге, Совет Европейского союза принял решение о размещении наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном. Мандат миссии включал наблюдение за ситуацией вдоль границы между Арменией и Азербайджаном с целью содействия укреплению доверия между двумя странами и обеспечения более предметной поддержки ЕС пограничным комиссиям. Миссия наблюдателей ЕС завершилась 19 декабря 2022 года. Совет ЕС 23 января 2023 года дал согласие на предложение о направлении новой гражданской миссии (EUMA) на территорию Республики Армения сроком на два года. 20 февраля 2023 года миссия начала свою работу в Армении.