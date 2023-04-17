В Ереване подписан меморандум между Аэрокосмическим агентством Армении и Австрийским космическим форумом о проведении аналоговых исследований Марса.

Как сообщает Арменпресс, меморандум подписали глава Армянского аэрокосмического агентства Мгер Меграбян и директор Австрийского космического форума Гернот Громер.

“Надеюсь, что Армения примет активное участие в проекте с точки зрения привлечения инновационных разработок. Готовность присоединиться к этим исследованиям уже выразили представители 20 стран”, — сказал Громер.

Он отметил, что по предварительным оценкам первая реальная миссия на Марс будет отправлена ​​в течение 20-30 лет.

“Члены первой миссии уже родились в Нью-Йорке, Пекине или, может быть, в Ереване, но пока об этом не знают”, — сказал австрийский ученый.

Громер также сообщил, что после миссии в разных городах Армении будет проведен ряд лекций, в ходе которых будут представлены ее подробности.

По словам главы Аэрокосмического агентства Мгера Меграбяна, это большой и важный для Армении шаг.

“Мы все здесь ради мечты покорить космос, сделать ее новым домом. И это очень большой шаг в этом направлении”, — сказал Меграбян.

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Директор UATE Айк Чобанян призвал учебные заведения воспользоваться историческим шансом и активно участвовать в подготовительных работах.

“Подобные значимые события в Армении важны, потому что они также позиционируют страну на карте мира там, где мы достойны быть”, — сказал Чобанян.

В проводимой в Армении миссии примут участие 250 ученых как из Армении, так и из-за рубежа.