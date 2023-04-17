Правительство Армении представило подробности процесса нормализации отношений с Турцией.

Как сообщает «Арменпресс», в докладе «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения 2021-2026 гг. в 2022 году» упоминается и процесс нормализации отношений с Турцией.

В докладе сказано, что 11 июля 2022 года премьер-министр РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого премьер-министр РА поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьер-министра РА с праздником с праздником Преображения Иисуса Христа Вардаваром. Лидеры стран подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между их странами.

6 октября 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества.

В связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в Турции 6 февраля 2023 года, 7 февраля 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр РА выразил соболезнования и поддержку президенту и народу Турции в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения, произошедшего в юго-восточных районах страны.

По решению премьер-министра РА от 8 февраля 27 членов поисково-спасательного отряда спасательной службы МВД РА и один сотрудник МИД РА Республики Армения были направлены в город Адыяман в Турции и участвовали в работах по ликвидации последствий землетрясения.

11 февраля 2023 года 5 армянских грузовых машин со 100 тоннами гуманитарного груза пересекли армяно-турецкую границу по закрытому с 1993 года мосту Маргара, направляясь в зону бедствия Адияма.

Отмечается, что 14 февраля 2023 года РА отправила вторую гуманитарную помощь в Турцию двумя машинами по 12 тонн, так же по мосту Маргара. 15 февраля 2023 года делегация во главе с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном посетила Турцию. В составе делегации был и специальный представитель на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений, вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян. В аэропорту Анкары армянскую делегацию встретил спецпредставитель Турции Сердар Кылыч. После чего состоялась приватная беседа министров иностранных дел Армении и Турции, за которой последовала встреча в расширенном составе.

В тот же день министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян посетил пострадавший от землетрясения город Адыяман, где встретился со спасательным отрядом РА, с 8 февраля осуществляющим поисково-спасательные работы, и ознакомился с процессом распределения гуманитарной помощи, отправленной из РА накануне.

Поисково-спасательный отряд Спасательной службы МВД РА вернулся в РА 16 февраля через погранпереход Маргара-Алижан.

12 марта 2022 года в рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе которой министры иностранных дел двух стран подтвердили готовность к полной нормализации отношений между Арменией и Турции и процесса, направленного на установление добрососедских отношений без предварительных условий, и выразили поддержку работе специальных представителей двух стран в этом процессе.

В течение 2022 года состоялось 4 встречи специальных представителей РА и Турции.

В рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений с февраля 2022 года восстановлено прямое воздушное сообщение между двумя странами. С 1 января 2023 года Турция также сняла запрет на прямые авиаперевозки грузов с Арменией.

1 июля 2022 года специальные представители РА и Турции достигли в Вене договоренности об обеспечении возможности пересечения сухопутной границы РА и Турции для граждан третьих стран, посещающих РА и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. В рамках реализации данного соглашения в ноябре-декабре состоялись 2 встречи межведомственных профессиональных групп двух стран.