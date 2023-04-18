Оливер, британский журналист и корреспондент сайта Inside the games, в течение многих лет освещающий различные соревнования по тяжелой атлетике, высоко оценил чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване и сравнил его с Олимпийскими играми.

«Освещение спорткомплекса соответствует высокому стандарту, очень высокому стандарту Олимпийских игр. Все очень удивительно и прекрасно», — как передает «Арменпресс», сказал Брайан Оливер.

Он подчеркнул, что хоть и впервые в Армении, но впечатлен армянскими горами и, возможно, в ближайшее время посетит Армению вместе с семьей, так как во время чемпионата у него нет времени на поездки.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате принимают участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превышает 1000 человек.