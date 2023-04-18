С 12 по 18 апреля 2023 года уровень воды в озере Севан поднялся на один сантиметр, достигнув отметки 1900 метров 35 сантиметров над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Центре гидрометеорологии и мониторинга, по состоянию на 18 апреля 2023 года уровень воды в озере Севан находится на отметке 1900 метров 35 сантиметров над уровнем моря, что на 13 сантиметров ниже отметки за тот же день прошлого года.

В период с января по 18 апреля этого года по тоннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан впало 19 миллионов 459 тысяч кубометров воды.

В реках, впадающих в озеро Севан, наблюдается увеличение притока воды.

Хосров Хлгатян