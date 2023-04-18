Существуют различные варианты международных механизмов диалога между Степанакертом и Баку. Как сообщает Арменпресс, об этом в парламенте Армении сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе обсуждения доклада правительства.

Депутат фракции «Армения» Анна Григорян поинтересовалась, какой международный механизм должен быть задействован для диалога Баку-Степанакерт.

«Есть разные варианты международного механизма. Азербайджан говорит: нет, международного механизма быть не должно, потому что это его внутреннее дело. Также в 2017 году главный переговорщик, представляющий Армению, также говорил, что проблема в том, что Азербайджан говорит, что это его внутреннее дело», — отметил премьер.

В контексте событий в селе Тех Анна Григорян обвинила власти Армении в бездействии, отметив, что азербайджанцы наступают, дислоцируются и не позволяют армянской стороне проводить строительные и инженерные работы. Премьер-министр ответил, что информация депутата о ситуации в селе Тех как минимум неполная, события происходили не так.

«Проблема не в том, что армянской стороны там не было. Дело не в том, что азербайджанцы что-то сделали, после чего что-то сделала армянская сторона. Дело не в том, что армянская сторона не проводит фортификационные работы на своей территории. Дело не в том, что армянская сторона не взяла под контроль участки границы. Но также и не в том, что там не было проблем. Там есть проблемы, и эти проблемы связаны как с определенной деятельностью, так и с определенным бездействием. Эти явления очень тревожны и проблематичны», — сказал премьер-министр.