Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 18 апреля принял новоназначенного посла Индии Нилакши Сахи Синхаю.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, Армен Григорян поздравил новоназначенного посла со вступлением в должность и пожелал ей эффективной работы в интересах углубления армяно-индийских отношений.

Григорян подчеркнул, что в последние годы повестка дня армяно-индийского сотрудничества расширилась и включает практически все сферы, представляющие двусторонний интерес.

Посол поблагодарила за прием и отметила, что армяно-индийские дружественные отношения имеют многовековую историю, что является ярким свидетельством армянской общины Калькутты. Г-жа посол также подчеркнула, что армяно-индийские двусторонние отношения уже находятся на самом высоком уровне, и заверила, что в ходе своей деятельности будет способствовать дальнейшему укреплению этих отношений на благо двух народов.