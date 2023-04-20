Национальное Собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания, начавшегося 18 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», парламент продолжит обсуждение отчета «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения (2021-2026 годы) в 2022 году». С соответствующим докладом выступит министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

Запланировано также заключительное выступление премьер-министра Армении.

Также на повестке дня заседания вопросы изменений и дополнений в Закон «О службе в полиции» и изменений и дополнений в Закон «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и государственных служащих» и изменений и дополнений в Закон «О спасательной службе» и прилагаемые пакеты законопроектов. Также на повестке дня – выборы кандидатов в судьи, выдвинутые на вакантную должность судьи судебного состава антикоррупционной палаты Кассационного суда, судей по рассмотрению гражданских дел антикоррупционной палаты Кассационного суда, кандидатов в судьи, выдвинутых на вакантную должность судьи гражданской палаты Кассационного суда.