Слухи о возможной продаже американских винтовок, в том числе штурмовых и полуавтоматических снайперских, появились еще 1 февраля с.г.

Сразу после этого председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес выразил глубокую обеспокоенность в письме на имя министра торговли США Джины Раймондо.

И вот новое обращение к главе американского торгового ведомства.

Конгрессмен Адам Шифф призвал на днях своих коллег в Конгрессе присоединиться к нему и потребовать от Министерства торговли объяснить, почему оно рассматривает возможность продажи Азербайджану американских сверхмощных винтовок, учитывая, что Азербайджан уже более 125 дней блокирует Нагорный Карабах и продолжает нападения на Армению. Об этом сообщает Комитет Ай-Дат Америки.

Естественно, Комитет выразил поддержку всем членам Конгресса США, выступающим против продажи оружия Азербайджану.

Адам Шифф призвал своих коллег подписать письмо министру торговли Джине Раймондо, в котором «от Министерства торговли потребуется дополнительная информация о статусе любого запроса экспортных лицензий на отправку в Азербайджан смертоносного оружия».

Он заявил, что утверждение экспорта более смертоносного оружия против Армении только разожжет конфликт, процитировал отчет Госдепартамента о правах человека за 2022 год, в котором содержится достоверная информация о незаконных убийствах, включая групповые казни, пытки и жестокое, бесчеловечное или унизительное обращение с армянскими солдатами, находящимися в азербайджанском плену, с высоким уровнем безнаказанности.

Члены Конгресса до пятницы, 21 апреля, должны подписать письмо, адресованное министру Раймондо.

Напомним, что в 1992 году была принята 907-я поправка к «Акту в поддержку свободы». Документ ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. Однако с 2001 года американская администрация временно приостановила ее действие. Еще тогда муссировались слухи, что это было сделано с целью заручиться поддержкой Азербайджана как транзитной территории для перевозки грузов в Афганистан.

Начиная с 2001 года Азербайджан регулярно получал военную поддержку от США.

Оказание военной помощи Азербайджану со стороны США последний раз разрешил президент Джо Байден в 2022 году, продлив приостановку действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы».

Еще тогда госсекретарь Энтони Блинкен в уведомлении Конгрессу заявил, что военная помощь Азербайджану не подорвет и не помешает текущим усилиям по мирному урегулированию Карабахского конфликта, а также не будет использоваться в наступательных целях против Армении.

По его словам, оказание помощи необходимо для поддержки усилий по борьбе с международным терроризмом, а также для укрепления безопасности границ Азербайджана.

После этого Азербайджан укрепляет, да еще и расширяет свои границы за счет суверенной территории Армении.

Отметим также, что в ходе 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны в наступательных действиях участвовали тысячи наемных боевиков, переброшенных в зону боевых действий стратегическим союзником США, членом НАТО Турцией.

Добавим, что в публичном доступе представлены данные о финансовой помощи Армении и Азербайджану со стороны США с 2001 по 2021 годы. Хотя в целом выделяемая Армении помощь больше помощи, которую США выделяют богатому нефтью и газом Азербайджану, тем не менее военная помощь, идущая под грифом «Конфликты: мир и безопасность», между прочим, предоставляемая по линии Министерства обороны, либо равна, либо даже больше. Например, в 2009 году Армения получила 6,41 млн долларов, Азербайджан – 18,63 млн, то есть втрое больше. В 2010 году Армения получила 8,005 млн долларов, Азербайджан – 15,27 млн, вдвое больше. В 2011 году Армения получила 25,29 млн долларов, Азербайджан – 41,65 млн.

Азербайджан военную помощь от США получил и после агрессии 2016 года. А в 2019 году Армения получила 7,268 млн долларов, Азербайджан – 18,12 млн, более чем вдвое больше.

Благодаря приостановке действия 907-й поправки США за неполных два десятилетия направили Азербайджану в общей сложности около 360 млн долларов по линии обороны.

Между тем напомним: поправка ограничивает возможность предоставления военной помощи Азербайджану и разрешает оказывать только гуманитарную помощь этой стране до тех пор, пока Баку не предпримет шаги по снятию блокады с Армении и Карабаха и откажется от применения силы.

Все вышеотмеченное – сухие цифры, взятые из официальных источников. Каков размер помощи США Азербайджану после 44-дневной кровопролитной войны, и вообще была ли такая помощь, выяснить из тех же официальных источников пока не удается.

Зато ныне Министерство торговли США намеревается продать агрессору современное вооружение.

И это на фоне блокады Лачинского коридора, продолжающейся, несмотря даже на вердикт Международного суда ООН о незамедлительном разблокировании единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Блокады, вследствие которой 120-тысячное армянское население края фактически пятый месяц остается заложником у азербайджанских головорезов. На фоне этнической чистки, арменофобской риторики руководства Азербайджана.

Продажа оружия Азербайджану, кто бы этим ни занимался, весьма прозрачный мессидж, который следует понимать буквально и делать выводы – мир в регионе не установить поставками оружия агрессору.

Покуда европейские чиновники из международных организаций требуют ввести санкции в отношении Азербайджана, вот такой дружеский жест агрессору из-за океана…