Евросоюз предложил новую кандидатуру на пост посла в Армении.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение дипломатической службы Евросоюза, кандидатом на пост посла ЕС в Армении является Марагос Василис.

В настоящее время Василис возглавляет отдел Боснии и Герцеговины и Косово в Генеральном директорате Европейской комиссии по переговорам о соседстве и расширении.

Марагос Василис ранее работал в том же Генеральном управлении начальником отдела Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил и о выдвижении еще около 40 кандидатур глав делегаций.

Пост посла ЕС в Армении в настоящее время занимает Андреа Викторин.