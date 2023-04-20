Новая дорога Тех-Корнидзор, ведущая из Армении в Арцах, будет готова в конце мая.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в Национальном собрании в рамках обсуждения доклада «О ходе и результатах реализации программы Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

«Относительно Корнидзорской дороги была определенная договоренность о переводе движения на новую дорогу с 1 апреля. Мы следовали этому графику, чтобы сделать дорогу проходимой с 1 апреля, что мы с нашими строителями смогли сделать, но она еще не полностью готовы. Дорога полностью будет готова в конце мая. Запланировано проложить трехслойный асфальт», — сказал министр.

Еще предстоит закладка подпорных стенок, дренажных систем и другие работы, которые, как полагает министр, будут завершены к концу мая, и дорога окончательно будет готова. Хотя и сейчас она проходима.