Правительство Армении приняло законопроект, позволяющий женщинам проходить воинскую службу сроком на 6 месяцев, который будет направлен в Национальное собрание на обсуждение.

Проект на заседании правительства РА представил министр обороны Сурен Папикян.

«Проект предусматривает введение системы срочной воинской службы для представительниц женского пола на добровольной основе.

Для женщин, поступающих на срочную военную службу в добровольном порядке, срок обязательной военной службы устанавливается на 6 месяцев. Согласно проекту, сроки подачи заявлений регулируются с целью организации процесса их воинского учета и определения состояния здоровья», — как сообщает «Арменпресс», представил Папикян.

Установлено, что основания досрочного увольнения по семейным обстоятельствам, а также досрочного увольнения с воинской повинности по тем же обстоятельствам не будут распространяться на гражданок женского пола, подавших заявление. Регулирование предусмотрено по той логике, что в рамках 6-месячного срока службы нет смысла их досрочного увольнения, исходя из семейных условий, поскольку возможное наличие таких условий проверялось до их призыва.

У женщин будет возможность отказаться от обязательной воинской службы до дня призыва.

Женщины-призывники будут направляться в учебные воинские части без жеребьевки, и их служба будет проходить исключительно в этих воинских частях.

По истечении 6-месячного срока воинской повинности или досрочного увольнения по состоянию здоровья будет выплачиваться гонорар, который планируется установить в размере 1 млн драмов при полных 6 месяцах службы, при досрочном увольнении указанная сумма будет делиться на 6 месяцев и умножаться на количество фактически отбытых месяцев в полученной сумме.

«Женщины, по истечении 6-месячного срока, вместо демобилизации смогут перейти на контрактную военную службу сроком на 5 лет в рамках программы «Защитник Отечества»», — заключил министр обороны Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян спросил, если военная служба для женщин добровольная, почему проект назван обязательным. Папикян уточнил, что она добровольная до момента призыва, а шестимесячный срок становится обязательным.

Пашинян подчеркнул, что обсуждается вопрос открытия новой страницы в истории армянской армии и страны. «Хочу подчеркнуть, что это в рамках нашей концепции иметь профессиональную армию. На первый взгляд может показаться, что на самом деле все наоборот, но на самом деле это шаг к профессиональной армии, потому что мы говорим, что женщины могут быть призваны добровольно и пройти обязательную 6-месячную военную службу. Это будет не прогулка в воинской части, это будет обычная военная служба. В результате появятся граждане, которые вернутся к гражданской жизни, и пополнят резерв Вооруженных сил нашей страны. Будут люди, которые захотят пойти на профессиональную службу, они укомплектуют нашу действующую армию и перейдут на военную службу по контракту. Речь идет о воинской службе», — пояснил Пашинян.

По его словам, нужно изменить и то восприятие, что в армии женщины в основном обслуживающий персонал.

Министр обороны Сурен Папикян выразил мнение, что они смогут завершить процесс принятия закона в Национальном собрании до окончания этой сессии. И во время зимнего призыва смогут призвать и женщин, которые изъявили желание пройти добровольную службу.